L'idea per Pasquetta: in Villa e al Parco un percorso fra arte e natura

E' tempo di pensare a cosa fare per la giornata di lunedì 1 aprile, giorno di Pasquetta. E una bella idea potrebbe essere quella di visitare lo splendido monumento monzese costitutito dalla Villa Reale e dal Parco, dove già lo scorso weekend si è registrato un boom di migliaia di presenze, inoltrandosi in uno speciale percorso fra arte e natura.

Con l’apertura prevista per lunedì 1 aprile infatti a disposizione dei visitatori ci saranno non solo percorsi naturalistici all’interno del Parco ma anche la possibilità di visitare le tante mostre d'arte in corso.

Le mostre d'arte aperte il giorno di Pasquetta

Fra queste la 41esima edizione della mostra internazionale d'illustrazione "Le immagini della fantasia", visitabile presso l'Orangerie della Villa Reale. L’idea di realizzare la Mostra è nata nel 1982 dall’intuizione di Štěpán Zavřel, noto illustratore di Praga trasferitosi a Rugolo di Sàrmede. Da allora, confortata da un successo sempre crescente e dalla preziosa collaborazione di tanti artisti, la Mostra ha proposto ogni anno ai suoi visitatori oltre 300 opere provenienti da tutto il mondo, per offrire un favoloso viaggio nell’immaginario fantastico di ogni paese.

La mostra Joan Mirò - La poesia delle forme", presso il terzo piano Belvedere della Villa Reale, propone invece un viaggio nella vita di Mirò, attraverso un insieme di opere che illustrano la carriera dell’artista nel campo della pittura, dell’incisione e dei libri illustrati. Tutte sono allo stesso tempo legate all’interesse dell’artista per la letteratura e all’amicizia che ha mantenuto per tutta la vita con scrittori, poeti e alcuni dei principali editori europei del secolo scorso.

Al Primo e al Secondo Piano Nobile della Villa Reale il progetto "Reggia Contemporanea" presenta un sorprendente percorso espositivo che propone oltre 100 opere d’arte contemporanea e di design di alcuni tra i protagonisti della creatività italiana. Accanto ad arredi e dipinti d’epoca sabauda e asburgica. Un percorso affascinante, dove le testimonianze del passato si sposano in un continuo divenire con le eccellenze del presente.

Nel parco i percorsi naturalistici

Nel Parco, infine, numerosi sono i percorsi fra la natura. Curiosando fra le piante e gli animali che lo abitano, scoprendo le bellezze dei mulini, delle cascine e delle ville o ammirando delle opere d'arte e di architettura nel verde.