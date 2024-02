Trampolieri, fate e farfalle: il Carnevale a Monza tra sfilate e mercatini

Trampolieri, farfalle, fiori e fate. Monza per Carnevale si veste a festa. Il comune ha reso noto il programma degli eventi organizzati in città nei due weekend dedicati alla festa più colorata dell’anno, da sabato 10 febbraio a domenica 18.

Spettacoli e bancarelle: la festa di Carnevale a Monza

Si comincia in piazza Trento e Trieste alle 15 di sabato 10 febbraio con Flowers, Fairies and Butterflies, sfilata di attori e trampolieri nei variopinti colori della Natura, a cura di Teatro dell’Aleph. Alle ore 16 in piazza Roma si terrà lo spettacolo teatrale Amicobosco, con attori e pupazzi, a cura di ComTeatro. Domenica 11 febbraio, alle ore 16 in piazza Roma, sarà la volta dello spettacolo teatrale.

“Nel circo di Carnevale non è tutto rose e fiori”, animato da attori e trampolieri. Lunedì 12 febbraio alle 16, sempre in piazza Roma si terrà lo spettacolo “Voci del Bosco”. Entrambi gli spettacoli sono a cura del Teatro dell’Aleph. In caso di pioggia, alcune delle iniziative potrebbero svolgersi sotto i portici dell’Arengario. “Torna il carnevale a Monza – dichiarano l’Assessora alla Cultura Arianna Bettin e l’Assessore al Commercio Carlo Abbà - e come lo scorso anno la città si animerà con spettacoli e mercati, offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di vivere giornate di grande qualità, tra artisti e prodotti tipici. Come sempre, dedichiamo un occhio di riguardo alle famiglie e ai bambini, sempre molto numerosi, con un’offerta dedicata di intrattenimento, che speriamo possa far meravigliare e divertire tanti piccoli che frequenteranno il centro nei giorni del Carnevale”.

I mercatini di Carnevale a Monza

Da venerdì 9 a domenica 11 si terrà in Piazza Trento e Trieste il Mercatino francese, che offre un’ampia selezione di articoli artigianali come profumi e saponi e anche di prodotti della tradizione enogastronomica francese quali formaggi, vini, prodotti di panificazione e dolci, dai croissant ai macarons. Da venerdì 16 a domenica 18, invece, si terrà la “Festa dei Balocchi”, in cui verranno esposti e venduti prodotti enogastronomici con attività per bambini e famiglie.