Festival del Gin, fiera del vino, pizza e street food al parco: i 4 eventi da non perdere a Monza

Si comincia con il gin poi lo street food festival nel parco con la speciale edizione pic-nic e infine la pizza e il vino. Una rassegna di appuntamenti enogastronomici all'insegna del buon cibo e non solo quella in programma a Monza nei prossimi weekend.

Nel parco, per la prima volta arriva la fiera del Gin in programma da venerdì 19 a domenica 21 aprile. Poi lo Street Food Pic-Nic festival, sempre nella cornice del parco cintato più grande d'Europa. A maggio sarà la volta del pizza festival ai Boschetti Reali e della Fiera del Vino all'U-Power Stadium.

La fiera del gin nel parco di Monza

Nel parco di Monza arriva la Fiera del Gin. Monza celebra il distillato più amato con un evento nel verde del parco. La manifestazione, organizzata da Tipico Eventi e Arte del Vino, è in programma da venerdì 19 a domenica 21 aprile. "Nel parco di Monza vi aspettano tre imperdibili giornate, che saranno un’occasione di incontro tra gli amanti del gin e i suoi produttori, da quelli più conosciuti a quelli più di nicchia, grazie a un’attenta selezione di produttori italiani a cura di Dottor Gin. Un momento per scoprire, degustare e acquistare il proprio distillato preferito" annunciano gli organizzatori. Alla fiera, organizzata presso Cascina Costa Alta, si potrà degustare una vasta gamma di Gin, dai marchi più conosciuti a quelli ancora da scoprire, direttamente dai produttori e trovare un’area food per stuzzicare ottimi piatti on the road tra una degustazione e non mancherà la musica con djset tutti i giorni a partire dalle 18. L'ingresso è a pagamento (10 euro in prevendita che include degustazioni Gin illimitate).

Pic-nic festival nel parco

Il pic-nic festival torna nel Parco di Monza. Da mercoledì 24 aprile all'1 maggio è in programma la settima edizione del Pic Nic Festival. Le golosità preparate dai migliori street chef d'Italia e del mondo potranno essere gustati immersi nel verde o nell'area tavoli coperta. A intrattenere gli ospiti anche musica e spettacoli: dai giochi di una volta in legno al laboratorio di aquiloni fino alla silent disco e lo spettacolo di art balloon.

Fiera del Vino

A Monza arriva la fiera del vino. Appuntamento nel weekend di sabato 11 e domenica 12 maggio all'U-Power Stadium di Monza. "Grazie alla presenza di piccoli produttori selezionati da Arte del Vino, potrai assaporare e acquistare eccellenze vinicole da tutta Italia, scoprire i segreti delle migliori etichette Nazionali fino ad arrivare ai vini biologici, biodinamici e partecipare alle masterclass tenute dall’Associazione Assosommelier" spiegano gli organizzatori della Fiera Nazionale Monza in Vino. Sarà presente un'ampia area street food e un'esclusiva sezione dedicata ai piatti a base di tartufo e prelibatezze come salumi, formaggi e confetture, direttamente dai produttori.

Festival della pizza

Monza città della pizza per tre giorni. In città da venerdì 10 a domenica 12 maggio arriva il Pizza Festival. Appuntamento ai Boschetti Reali con i migliori pizzaioli d'Italia. Nell'area verde tra viale Petrarca e viale Regina Margherita sarà allestita la cittadella dedicata alla specilità più amata dagli italiani e non solo. Previsto anche un programma di intrattenimento e non solo golosità, con musica, spettacoli e un'area bimbi. Si potrà assaggiare pizza napoletana, pizza fritta, calzoni, panzerotti e cuoppo. L'ingresso è gratuito.