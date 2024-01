Jazz in Villa Reale, il concerto

Il jazz in Villa Reale. Nel primo weekend di febbraio, l'associazione culturale Musicamorfosi presenta Prodjgi, una nuova rassegna musicale dedicata alle giovani promesse della scena jazzistica italiana. L'evento scatterà con una doppia anteprima, sabato 3 alla Reggia di Monza e domenica 4 alla Cascina Cuccagna di Milano.

Prodjgi, acronimo di Promozione del jazz giovane italiano, è il risultato dell'iniziativa Siae "Per Chi Crea", mirata a promuovere e valorizzare i musicisti emergenti di età non superiore ai 35 anni. La rassegna prevede dieci gruppi jazz e due formazioni crossover, che avranno l'opportunità di esibirsi in cinque manifestazioni nazionali e due kermesse internazionali.

Il progetto non si limita solo agli spettacoli dal vivo. Oltre alle performance, Prodjgi include residenze artistiche per consolidare e implementare i progetti dei giovani jazzisti italiani. Gli artisti saranno supportati nel loro percorso di crescita artistica, avendo l'opportunità di maturare esperienze, sviluppare competenze e condividere progetti con musicisti affermati.

Il concerto Jazz alla Reggia di Monza

Il primo appuntamento, il 3 febbraio alla Reggia di Monza, vedrà il talento del Raffaele Fiengo Quartet. Il giovane sassofonista, insieme al suo ensemble, proporrà brani originali di contemporary jazz e reinterpretazioni di movimenti e sonate del XX secolo.Subito dopo, alle 17, il trio del rinomato pianista e compositore statunitense Ethan Iverson si esibirà in anteprima assoluta per l'Italia presentando "Technically Acceptable", il nuovo album appena pubblicato per la Blue Note Records.

Il 4 febbraio, i due gruppi si esibiranno al Cuccagna Jazz Cub di Milano, offrendo al pubblico un'esperienza unica.

Sabato 3 febbraio 2024

h 16.00 Raffaele Fiengo quartet Raffaele Fiengo, sax Thomas Umbaca, pianoforte. Enrico Palmieri, contrabbasso. Antonio Marmora, batteria.

h 17.00 Ethan Iverson trio Ethan Iverson, pianoforte Thomas Morgan, contrabbasso. Kush Abadey, batteria.

Ingresso: 18-20 euro + prevendita; acquisti on line: www.mailticket.it/manifestazione/4538/ethan-iverson-trio