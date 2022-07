Al labirinto di girasoli di notte

Di sera, al chiaro di luna, alla luce delle torce dentro il labirinto di girasoli. Tra gli eventi organizzati durante il periodo di apertura del labirinto di girasoli di Ornago ci sono anche due serate di apertura in notturna del campo. Appuntamento giovedì 21 e 26 luglio con musica dal vivo del Club Noir Acustic Swing. Possibilità di usufruire di un angolo relax e di un punto ristoro. La chisura del labirinto è prevista per le 23. E' necessario portare al seguito la torcia.

Dove si trova il labirinto

Immerso nella campagna brianzola, tra Bellusco e Ornago, il labirinto si trova in via Cascina Rossino (non si può arrivare in auto) e si raggiunge a piedi e al termine di una stradina sterrata. Sarà aperto a partire da giovedì 14 luglio dalle 17 alle 21 in settimana e nei weekend tutto il giorno (dalle 9 alle 21). L'evento durerà finchè la fioritura lo consentirà: indicativamente un paio di settimane. Il biglietto di ingresso costa 4 euro e per accedere all'area è obbligatoria la prenotazione sul sito ufficiale dell'iniziativa. "L’acquisto del biglietto viene effettuato al campo e con pagamento solo in contanti" specificano gli organizzatori. Il parcheggio più vicino disponibile è su Strada provinciale 176/ Via Ornago, Bellusco (difronte a Polizia locale) - 1km circa percorso pedonale/ciclabile. "Consigliamo un abbigliamento sportivo e leggero, sia per raggiungerci che per passeggiare nel campo".