Villaggio di Natale a Monza: mercatini, giostre e pista di ghiaccio

I tradizionali mercatini di Natale con idee regalo e sapori tipici, le giostre per far sognare i più piccoli e l'immancabile pista di pattinaggio. Il villaggio di Natale torna a Monza.

A partire da sabato 25 novembre (inaugurazione alle ore 17) l'atmosfera di Natale conquisterà la città e fino al 6 gennaio sarà presente il villaggio natalizio.Tra Piazza Carducci, Largo IV Novembre e piazza San Paolo: intrattenimenti, mercatino di Natale, giostre, pista di pattinaggio e ovviamente la casa di Babbo Natale e degli elfi. Sui banchi prodotti enogastronomici di qualità, tra cui prodotti tipici regionali e artigianali provenienti da tutta Italia, dalla Francia, dalla Repubblica Ceca e Ungheria, formaggi e salumi tipici di Cremona, Vin brulé e birra artigianale made in Monza, dolci siciliani, panettoni gourmet, spezie e tè da tutto il mondo, dolciumi, miele, cioccolato artigianale, gioielli e pietre dure, essenze, prodotti a base di lana (cappelli, sciarpe, guanti), presepi, decorazioni artigianali natalizie, bigiotteria, benessere e cosmesi, accessori in bambù, olii essenziali, saponi e profumi. Inoltre, in Piazza Carducci, sarà presente la ‘Casa di Babbo Natale con i suoi Elfi’, dove Babbo Natale incontrerà tutti i bambini che potranno consegnare la loro letterina. E sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19.30; Natale e Capodanno dalle 15 alle 19.30.

Le giostre

Tra le attrazioni per i più piccoli l’Albero Magico in Largo IV novembre (dal 25 novembre al 7 gennaio) alto dieci metri con sfere rotanti all’interno delle quali possono accedere bambini e adulti (giorni feriali 10-12.30 e 14-20; giorni festivi 10 – 20; 1 corsa 3,5 euro). La giostra tradizionale a cavalli sarà in piazza San Paolo con cavalli e carrozze in legno massiccio intarsiate e decorate (tutti i giorni dalle 10.00 alle 20) 1 corsa 3 euro, 6 corse 10 euro, 13 corse 20 euro.

Pattinare sul ghiaccio a Monza

La pista di pattinaggio su ghiaccio di 370 mq quest'anno sarà allestita in largo IV novembre dove non sarà presente la ruota panoramica: un angolo di svago e di divertimento, accanto a una casetta dei dolci. La pista sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 19.30 per il pattinaggio libero (dalle 8 alle 13,30 sarà riservata al Progetto scuole); venerdì, sabato, domenica e festivi fino alle 24. Dal 24 dicembre all’8 gennaio pattinaggio libero. Il Capodanno sarà on ice fino alle 2.00. Ticket intero al costo di 8 euro, il ridotto 6 euro.

Durante tutto il periodo delle feste un trenino elettrico attraverserà le strade del centro con partenza e capolinea in piazza Trento e Trieste. Orari: 10.00-13.00; 14.00-19.00. In Largo Mazzini sarà allestito un trenino giostra su rotaie, circondato da un elegante addobbo, che trasporterà i piccoli passeggeri nell’atmosfera natalizia. Orari: da lunedì a venerdì 15 – 20; sabato, domenica e festivi 10 – 20.