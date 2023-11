Pista di ghiaccio e mercatini: il villaggio di Natale a Cesano Maderno

Orario non disponibile

Una pista di pattinaggio sul ghiaccio con spettacoli on ice, i mercatini con le tradizionali casette di legno dove trovare idee regalo, creazioni artigianali o prodotti tipici. A Cesano Maderno il villaggio di Natale porta in città la magia della festa più attesa dell'anno a partire da venerdì 2 dicembre. Fino al 7 gennaio 2024 in piazza Esedra ci saranno i mercatini natalizi.

La pista di pattinaggio sarà allestita già a partire dal 18 novembre e resterà accessibile fino al 14 gennaio. In programma anche spettacoli on ice. "Un’occasione per assaggiare invitanti specialità gastronomiche, riscaldarsi con deliziose bevande calde e curiosare tra le casette alla ricerca di originali idee regalo e addobbi natalizi" annunciano gli organizzatori.