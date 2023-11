Trenino di Natale, mercatini e zampognari a Ceriano Laghetto

Appuntamento con il Natale a Ceriano Laghetto domenica 17 dicembre. Torna nel borgo brianzolo la manifestazione Aspettando Natale giunta alla sua XIV edizione.

A partire dalle 10 in piazza Diaz, Piazza Lombardia, via Cadorna, via Mazzini, Piazzale Martiri di Odessa, Via Carducci saranno presenti bancarelle con idee regalo e articoli di artigianto e street food. Non mancherà una pista di pattinaggio e un villaggio natalizio con spettacoli per grandi e bambini. zampognari e un trenino natalizio.