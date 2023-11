In Lombardia c'è un mercatino di Natale che sembra dipinto (e non devi pagare per entrare)

Brienno è una bomboniera tra lago e monti, un concentrato di case, chiese ed angoli che in poco raccolgono la storia, il vissuto, la tradizione. Si trova a meno di un'ora da Monza, percorrendo la A9-E35.

Brienno (in copertina foto di Maurizio Moro) è natura su verso i monti giù lungo il lago, è intrico di vie, portici, scale e allora ecco l’idea dei mercatini sotto i portici: bancarelle natalizie, tipiche e inedite in un percorso di luci, colori e profumi.

Tanti punti ristoro da cercare e gustare in un’atmosfera speciale. E nascosta tra i portici, proprio in fondo, in fondo… la casa di Babbo Natale, ricca di dolciumi e pronta a ricevere la letterina dei tanti bambini in visita.

La 9° edizione si terrà il 2 e 3 DICEMBRE e dall’8 al 10 DICEMBRE 2023!

Bancarelle Natalizie

Tipiche e inedite, in un percorso di luci, calore ed atmosfera. Il profumo del Vin Brulé, il colore degli addobbi, la bontà dei piatti della tradizione, il vocio dell’amicizia e della familiarità: sintattiche sensazioni di un borgo, tanto piccolo quanto accogliente.

Quattro giorni di compere, assaggi, visite, musica. Sotto i portici, affacciati sul lago, aspettando il Natale.

Punti di Ristoro

Cammina cammina, scale e scale, compra e ascolta, viene presto la fame: numerosi i punti di ristoro dislocati lungo il percorso, tra i quali provare il dolce e il salato.

Sul piazzale della chiesa Salamelle, Patatine, Zuppa di Cipolle e Trippa da innaffiare e addolcire con Mela Brulè, Braschin e Castagne Caramellate con Panna.

Sul percorso un Ciocoristò con Crepes alla Nutella, Cioccolata con Panna e Caffè.

Fermati al Circolo A.I.C.S. per Arrosticini e Gnocco Fritto o al Bri’en Pizza e Caffè.

Cerca anche il Vin Brulé degli Alpini!

Oltre alle bancarelle e ai punti ristoro, sarà bello cercare con i bambini la Casa di Babbo Natale e anche la sua Bottega con tanti prodotti locali.

Grazie agli Alpini, sabato e domenica, dalle 14.00 alle 17.00, sarà possibile visitare la Galleria da Mina del Puncett, tunnel scavato nella roccia come punto difensivo della Linea Cadorna.

GRANDE NOVITA’: servizio Navetta da Tavernola ad Argegno con fermate nei paesi intermedi, dalle 10:30 alle 21:30, al costo di un biglietto della lotteria (2 €): così arrivi comodamente e puoi pure vincere un premio (estrazione il 16 dicembre)!! Clicca qui per gli orari

Anche il battello fermerà a Brienno! Clicca qui per maggiori info

I Mercatini sotto i portici di Brienno sono organizzati dall’associazione Noi di Brienno con il patrocinio del Comune di Brienno e in collaborazione con il Gruppo Alpini di Brienno, il Circolo A.I.C.S. e la Società Filarmonica.