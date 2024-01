All vintage - il vintage market che aiuta le missioni

Torna, a grande richiesta e dopo il successo dello scorso anno, All Vintage - il vintage market che sostiene le missioni dell'Operazione Mato Grosso in America Latina.

Nei weekend dal 12 al 21 Gennaio, Villa Camperio a Villasanta si vestirà di vintage e ospiterà le moltissime persone amanti del tema a caccia del capo perfetto.



L'evento è patrocinato dal Comune di Villasanta ed è organizzato dai volontari dell'Operazione Mato Grosso e del mercatino solidale Il Carretto dell'Usato. Oltre allo scopo benefico, l'evento nasce per avvicinare persone al tema del riuso e del riciclo, argomento molto sentito negli ultimi anni.





I FONDI RACCOLTI:

I fondi raccolti nel corso della scorsa edizione sono serviti per la ricostruzione di due case distrutte durante un’alluvione nella missione di Chugchilan in Ecuador e a finanziare una scuola di falegnameria in Perù.



L’ambizione di quest’anno è grande ed è quella di riuscire a raccogliere fondi sufficienti da destinare a tre progetti:

• Costruzione di un centro di formazione per insegnanti di scuola primaria in un villaggio della Sierra Andina

• Costruzione di una scuola professionale e una struttura di accoglienza nelle baraccopoli di Chimbote in Perù

• Finanziare un doposcuola per una comunità indios in una zona del Mato Grosso in Brasile



GLI EVENTI:

Villa Camperio nel corso di questi due weekend, ospiterà anche diversi eventi collaterali, in collaborazione con diverse realtà del territorio:



13 GENNAIO alle ore 15:30

Apre il pomeriggio l'inaugurazione ufficiale dell'evento, a seguire suoneranno i Bandisti di strada del Corpo Musicale di Villasanta. Nel corso del pomeriggio si potrà gustare vin brulè e cioccolata calda e ascoltare le testimonianze sulle missioni da parte dei volontari dell’Operazione Mato Grosso.



20 GENNAIO alle ore 10:30

Passeggiata ecologica con raccolta rifiuti negli spazi verdi di Villasanta in collaborazione con Officine Samovar, associazione giovanile molto conosciuta in città e Plastic Free, associazione nazionale che si occupa di riciclo e sensibilizzazione. Per partecipare alla passeggiata, sarà necessario registrarsi al sito https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/6111/20-gen-villasanta





ORARI VINTAGE MARKET:



VENERDI 12/1 dalle 15:00 alle 20:00

SABATO 13/1 dalle 9:30 alle 21:00

DOMENICA 14/1 dalle 9:30 alle 21:00

VENERDI 19/1 dalle 15:00 alle 20:00

SABATO 20/1 dalle 9:30 alle 21:00

DOMENICA 21/1 dalle 9:30 alle 21:00



Per maggiori informazioni:



Pagina social (Facebook e Instagram) de Il Carretto dell'Usato