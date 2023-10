Sapori da tutto il mondo, torna il Mercato Europeo

Profumi, sapori e creazioni da ogni parte del mondo. A Cesano Maderno torna l'appuntamento con il Mercato Europeo.

La manifestazione è in programma da venerdì 13 a domenica 15 ottobre. "Da oltre 20 anni i Mercati Europei Fiva Confcommercio portano colori e sapori nelle piazze italiane. Fiere mercato a ingresso gratuito in cui trovare street food, artigianato e prodotti tipici, con espositori provenienti da ogni parte del mondo" si legge nella presentazione dell'evento. In Brianza la manifestazione si terrà a Cesano Maderno in P.zza Arese, via Cerasi e via Cozzi. Si potranno trovare postazioni di street food, ristorazioni, bevande, artigianato, articoli per la casa e il benessere.