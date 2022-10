Mercato Europeo a Cesano Maderno

Il Mercato Europeo torna a Cesano Maderno. E compie vent'anni. È un’edizione speciale quella in programma da venerdì 14 a domenica 16 ottobre nel comune brianzolo

Saranno circa 110 le aziende espositrici (ma il numero può ancora aumentare), per un totale di oltre 130 banchi. Numerosa, come da tradizione, la presenza internazionale, con 25 diverse bandiere a rappresentare i Paesi partecipanti per una tre giorni all'insegna di gusti, sapori e tradizioni rappresentative di Paesi europei ed extraeuropei, oltre che di diverse regioni italiane. Street food, ristorazione, bevande, artigianato, articoli per la casa e il benessere: variegata e di qualità l’offerta al pubblico. Non mancheranno le novità con nuove aziende e nuovi prodotti.

L’area bancarelle è prevista in piazza Arese e lungo le vie Cozzi, Cerati, A. Negri, Milano e vicolo Lucchini. Il food and beverage è concentrato in via Cozzi all’altezza del Parco Arese e del parcheggio del Comune. Il Mercato Europeo è promosso dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con FIVA Confcommercio e Unione Confcommercio Seveso. Quest’anno è previsto anche un palinsesto di iniziative culturali organizzate in concomitanza con il Mercato Europeo per valorizzare e rendere l’iniziativa ancora più coinvolgente.

“Sin da quando è nata - commenta il sindaco Gianpiero Bocca - questa manifestazione internazionale ha incontrato il favore del pubblico. Un apprezzamento trasversale, che ha contribuito a diffondere la sua fama, richiamando numerosi visitatori anche oltre i confini della nostra città. Questa 20° edizione è un’occasione di ulteriore valorizzazione del Mercato Europeo e della nostra città. Per questo l’Amministrazione comunale ha messo a punto un programma di iniziative culturali di qualità e di richiamo, aperte a tutti, con un’attenzione particolare per i bambini. Il Mercato Europeo sarà sempre più un brand finalizzato ad incrementare l’appeal di Cesano e a promuovere le sue molteplici attività e il suo patrimonio storico e culturale".