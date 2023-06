Misinto Beer Fest

La Misinto Bierfest torna dal 6 al 16 luglio al Mönchshof Stadl di via Marconi a Misinto (MB) e spegne le 26 candeline.

La tradizionale festa, organizzata da Gam E20, riunisce ogni anno oltre 55mila persone che si danno appuntamento per vivere una manifestazione in pieno stile bavarese sotto al grande tendone bianco e azzurro. La Birra dell’autista Un’edizione speciale, quella del 2023, che vedrà una grande novità studiata per lanciare un messaggio contro l’abuso dell’alcol, soprattutto per i più giovani. Alla 26^ edizione della Misinto Bierfest oltre alle tradizionali birre bavaresi, sarà possibile degustare la nuova Birra dell’Autista per viaggiare senza pensieri: si tratta della nuova birra alla spina con una gradazione alcolica pari a meno dello 0.5% e consentirà dunque a tutta la compagnia di amici, anche a chi che dovrà guidare alla fine della serata, di vivere la Misinto Bierfest sorseggiando un grande prodotto Kulmbacher.

Le novità dell’edizione 2023

Tante le novità in programma per l’edizione 26, che come da tradizione si svolgerà al Mönchshof Stadl, area feste di 2500 metri quadrati capace di accogliere oltre 2mila persone al coperto. Quest’anno, per la prima volta, sarà presente l’associazione “Le donne della Birra” con un corner dove verranno organizzati eventi di intrattenimento e divulgazione legati al mondo della birra. Non solo. L’associazione si occuperà anche di degustazioni mirate all’abbinamento cibo/birra. L’Associazione Le Donne della Birra è nata nel 2015 per volontà di tre professioniste impegnate nel settore birraio. Oggi conta oltre un centinaio di associati che appartengono sia al mondo degli appassionati e consumatori di birra che al mondo professionale, abbracciando tutta la filiera che va dalla produzione di materie prime fino alla vendita della birra. Anche per l’edizione del 2023 la cucina sarà guidata dalla Federazione italiana cuochi associazione cuochi Brianza, associazione provinciale cuochi Como e dipartimento solidarietà emergenze FIC che garantiranno anche la qualità e la coerenza rispetto alla tradizione bavarese dei piatti proposti. Inoltre si affiancherà anche un food truck che venderà panini imbottiti.

Confermata, anche per l’edizione di quest’anno, la presenza di oltre 70 volontari che presteranno servizio sotto al tendone del Mönchshof Stadl nel corso della festa.

Per la Misinto Bierfest la beneficenza continua ad avere un ruolo di primaria importanza. Parte del ricavato della festa verrà devoluto, come ogni anno, a progetti per il comune di Misinto. Una tradizione a cui gli organizzatori sono particolarmente legati. Nel corso delle 25 passate edizioni della Misinto Bierfest sono stati finanziati per oltre 350mila euro importanti interventi come l’allestimento delle ambulanze della Croce Rossa delle Alte Groane con macchinari di ultima generazione, l’acquisto di un furgone per il trasporto delle persone con disabilità e degli anziani, la fornitura di attrezzature ludiche per i parchi giochi cittadini, la realizzazione di due nuove aule scolastiche, la manutenzione del verde di un’area della zona delle scuole e l'acquisto delle lavagne Lim per la scuola primaria di Misinto.