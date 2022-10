Si torna a volare sulle mongolfiere alla Reggia di Monza

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 07/10/2022 al 08/10/2022 oggi e domani Orario non disponibile

Si torna a volare sulla Villa Reale di Monza.

Alla Reggia tornano le mongolfiere e l'esperienza del volo frenato con vista su uno dei parchi più belli d'Europa e sulla villa. All'esperienza aerostatica e al volo vincolato si può anche abbinare una visita guidata tra le stanze della Villa Reale, capolavoro neoclassico e architettonico, per scoprire ed ammirare il percorso che si snoda attraverso 28 stanze e che conduce dagli Asburgo ai Savoia.

Sempre in Villa è possibile visitare la mostra dedicata a Keith Haring: un’icona della pop art americana. Le prenotazioni per il volo in mongolfiera si possono effettuare direttamente sul portale della Villa Reale www.reggiadimonza.it.