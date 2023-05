Sabato 20 maggio 2023, dalle ore 10 alle ore 19, per le vie del centro di Monza andrà in scena Monza in Fiore 2023, un evento realizzato da Monza Reale e Marta Ferrari Eventi Strategist con il patrocinio di Confocmmercio Monza.

Dopo il grande successo dell'edizione del 2021, torna quest'anno in una veste più grande: saranno coinvolte infatti tantissime realtà del nostro territorio, come i fioristi in Piazza San Pietro Martire, i partecipanti al mercatino collaterale in Piazza Carrobiolo insieme all’esposizione degli Agrumi storici della Villa Reale , infiorate e truccabimbi in Piazza Grandi e via Cortelonga. L’evento ha lo scopo di portare un messaggio di bellezza, cultura, solidarietà e sostenibilità nel cuore della città, grazie alla partecipazione di realtà come AutAcademy, Croce Rossa e Centro Maria Letizia Verga.

Il programma

Il programma prevede un lungo elenco di attività svolte a partire dal polo esperienziale di Piazza Roma e scaglionate durante tutta la giornata:

Ore 9.30 LIVE SHOW della Scuola agraria di Monza che allestirà le Vespe del Vespa Club Monza creando delle composizioni meravigliose

Ore 10.00 le acconciature floreali di Associazione Qualia che ha in serbo tante altre sorprese durante l'evento

Ore 11.00 Primo workshop “SUSHI FLOWERS” con la flower design Nadia Gatti e visita guidata all’ esposizione degli agrumi storici della Villa Reale con la guida esperta di Davide Chiaravalli vivaista

Ore 11.30 DIRETTA IG con Monza Reale

Ore 14.00 Confcommercio organizzerà un’ infiorata in Via Cortelonga con i bambini della Scuola

Ore 15.30 Secondo workshop “SUSHI FLOWERS" sotto i portici dell'Arengaio

Ore 16.00 grazie a C&C Catering verrà offerta una merenda golosa con tartellette floreali e la seconda visita guidata agli agrumi storici con Pessina Diego citrologo in piazza Carrobiolo

Ore 17.00 altra infiorata e truccabimbi in Piazza Grandi ( angolo Mantegazza) sempre grazie a Confcommercio e Milesi Srl

Durante tutta la giornata si troveranno gli allestimenti floreali lungo Via Carlo Alberto, verranno realizzati grazie al contributo dei negozi aderenti all’iniziativa e al coinvolgimento di altre 7 vie limitrofe : Via Mapelli, Zucchi, Cortelonga, Mantegazza, Segantini, Vittorio Emanuele e Italia.