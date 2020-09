Visite guidate alla scoperta degli angoli più suggestivi di Monza

Monza nasconde angoli molto suggestivi e caratteristici: non solo le vie storiche del centro, ma anche scorci nelle periferie della città. L’associazione culturale Art-U ha organizzato un interessante programma di attività che si protrarranno fino alla fine dell’anno con visite guidate nel pieno rispetto delle disposizioni Covid.



Si inizierà il 5 settembre alle 10 con ritrovo ai giardini della Villa Reale da dove partirà la visita guidata in trenino alla scoperta degli angoli più suggestivi del grande polmone verde recintato.Un modo originale e tutt'altro che faticoso per conoscere il nostro Parco.



Seguiranno il 19 settembre alle 15 la scoperta della Villa Reale con una guida teatralizzata; il 3 ottobre alle 10 viaggio nella storia alla scoperta dei Giardini Reali della Reggia; il 17 ottobre alle 15 alla scoperta del Duomo di Monza; il 24 ottobre alle 15 una visita guidata adatta anche ai più piccini tra le vie del centro storico; il 7 novembre alle 15 alla scoperta del quartiere di San Fruttuoso; il 14 novembre alle 15 un tuffo tra storia e fede al Santuario delle Grazie Vecchie; il 28 novembre alle 10 un viaggio tra religione e tradizioni con la visita alla chiesa di San Pietro Martire e la storia degli alabardieri e infine il 12 dicembre alle 15 omaggio al Lambro, a San Gerardo e alla sua Oasi.



Ogni visita guidata durerà circa 90 minuti. La quota di partecipazione è di 5 euro. Per partecipare è obbligatorio prenotare direttamente dal sito www.artuassociazione.org oppure scrivendo a prenotazioni@artuassociazione.org.