“Altre luci”, la mostra di Alejandro Fernandez Centeno a Nova Milanese

Dal 6 al 24 aprile in Villa Brivio a Nova Milanese, la mostra “Altre luci”, una personale di Alejandro Fernandez Centeno. L’esposizione propone una ventina di recenti lavori realizzati dall’artista peruviano, tra 2023 e 2024. Residente in Brianza da lungo tempo, da oltre dieci anni Alejandro Fernandez Centeno è docente dei corsi per adulti di disegno e di pittura organizzati dalla Libera Accademia di Pittura. “Altre luci”, prima mostra personale allestita a Nova, permette a tutta la cittadinanza di apprezzare la grande qualità artistica dell’opera di Fernandez, dopo che in un decennio tanti allievi della LAP hanno potuto conoscere le sue doti di insegnante, capace di introdurre e poi accompagnare a migliorarsi passo dopo passo nella pratica artistica, con attenzione e semplicità. La mostra, organizzata in collaborazione con la Fondazione Rossi, ha il patrocinio del Consolato generale del Perù di Milano e del Comune di Nova Milanese.

Chi è Alejandro Fernandez Centeno

Alejandro Fernandez Centeno nasce nel 1969 ad Ayacucho, cittadina tra le montagne peruviane. Dopo aver terminato con successo gli studi di Arti Plastiche presso la Scuola Superiore di Belle Arti del Perú, continua gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Oggi è uno dei principali artisti contemporanei peruviani, protagonista di numerose esposizioni collettive e personali, oltre che vincitore di diversi premi.

Tra le sue personali ricordiamo: 1992, "Arte America", Madrid, Spagna; 1997, "Pitture Perù", Pechino, Cina; 1998, "Presenza", Galleria ICPNA, Lima, Perù; 2004, "Sole", Galleria Mentana, Firenze; 2005, "Codice", Galleria Artesilva, Seregno (MB); 2006, "The Empire", Londra, Gran Bretagna; 2006, “Il Tao della pittura”, Galleria Arte Moderna, Faenza (RA); 2007, "Incontro", Villa Ciani, Lugano, Svizzera; 2007, “Diario Interiore”, Palazzo della Commenda, Genova; 2007 “Orizzonti del Visibile” Palazzo Erba Odescalchi Scotti, Bovisio Masciago (MB); 2008, “Profonde trasparenze”, Accademia dei Ravvivati, Piombino (LI); 2008, “MIART” Fiera internazionale d'arte, Milano; 2008, "Tempio dell'anima", Galleria Tartaglia, Roma; 2013, "Dentro gli sguardi", Galleria Hernandez, Milano; 2014, "Dell'anima", Auditorium Disarò, Cesano Maderno (MB); 2015, "Porta del sole", Sala Civica Ezio Mariani, Seregno (MB); 2015, "Il tempio dell'Apu", Fabbrica del Vapore, Milano; 2015, "Il tempio dell'Apu", Galleria Hernandez, Milano; 2016, "Diario Interiore", Seregn de la Memoria, Seregno (MB); 2017, "Archeologia dell’anima" (performance), Villa Brivio, Nova Milanese (MB); 2019, "Pittura astratta", Incontro con la ESFAP, Ayacucho - Perù; 2021, "L’arte di Core", mostra di pittura per “Rete di Emma”, Cantù (CO); 2024, "La porta del sonno", Progetto di scultura, Accademia Belle Arti di Brera, Milano. Tra i riconoscimenti ottenuti: Primo premio "Medaglia d'oro Banco de credito", Lima, Perù, 1994; Secondo premio “Standard Internazionale Club di Orchidee”, Lima, Perù, 1997; Primo Premio “Bennet”, Lentate sul Seveso (MB), 2009; Primo Premio "Città Figino" (CO), 2016; Premio per il Disegno Sezione internazionale Premio “Bugatti - Segantini”, Nova Milanese (MB), 2016.