"Territori del sentire", sculture in mostra nei giardini delle Serre della Villa Reale

I prestigiosi Giardini delle Serre di Villa Reale a Monza accolgono una serie di opere inedite di Alessandra Porfidia, artista e docente responsabile della Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Roma. Il suo lavoro, da sempre centrato sul rapporto tra uomo e natura, oggi ancor più si concentra sulle questioni ambientali, prestando attenzione all’ecologia e alla sostenibilità.

L’arte insegna quanto le abilità umane possano fare un buon uso dei dispositivi tecnologici, promuovendo un rapporto vigile con la realtà e riconnettendo ognuno con la propria profonda dimensione del “sentire”. L’immaginazione può esser così riscoperta in quanto qualità e risorsa primaria del buon vivere. La mostra è costituita da due nuclei fondamentali di opere, distinti cromaticamente. Il tema chiave della sostenibilità ha guidato l’artista nella scelta dei materiali di recupero industriale e naturali, componendoli con materiali all’avanguardia e innovativi, come il composito di alluminio Alucoil Larcore, utilizzato per la realizzazione delle nuove sculture bianche di grande dimensione. A riprova che l’arte può avvalersi di collaborazioni diverse, integrando la ricerca poetica dell’artista con i processi tecnologici più avanzati.

"Non appena mi è stata offerta l’opportunità di una mostra da realizzare ai Giardini delle Serre della Villa Reale ho sentito subito l’urgenza di entrare in sintonia con la grande bellezza e l’armonia straordinaria di un luogo costruito con sapienza da chi ha voluto farsi interprete della voce della natura». «Il mio primo pensiero è stato come trovare la giusta armonia tra il mio lavoro e il contesto dei Giardini. Ho subito avvertito il dovere di rispettare l’equilibrio tra arte e natura, pur interpretandolo secondo la mia sensibilità. Senza timidezza, ma evitando qualsiasi arroganza. Spero che il percorso della mostra dia conto del tentativo di dialogare con l’ambiente nel suo pieno rispetto. Ho quindi immaginato l’itinerario come una passeggiata, un percorso scandito da incontri che accompagnino il visitatore e facilitino una riflessione sull’oggi e sul sentire".

La mostra è organizzata e promossa da Thuja Lab in coprogettazione con la Cooperativa La Meridiana nell’ambito del progetto Generazione Senior. In occasione della mostra si è aperto un dialogo con l’impresa di Rossella Nigro proprietaria della “C.I.NI. Solution” di Limbiate che con grande generosità e apertura ha reso possibile la realizzazione di alcune delle opere inedite presenti in mostra.