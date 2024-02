Il musical Cinderella al teatro Manzoni di Monza

Prezzo non disponibile

Cinderella, il musical è la versione italiana del successo di Broadway che ha debuttato nel 2013 vincendo lo stesso anno un Tony Awards. Creato su musiche e libretto originale di Rodgers & Hammerstein, Cinderella è adatto ad un pubblico di ogni età perché unisce la magia di una delle favole più conosciute al mondo all’incanto del musical. Nel cast performer provenienti dalle più importanti accademie di musical in Italia.

“Cenerentola è la fiaba delle fiabe: non c’è bambina o bambino che non conosca la storia. E’ una fiaba con pochi personaggi e pochi luoghi ma con il filo portante […] della realizzazione di un sogno non solo dei più piccoli, affascinati da incantesimi e magie, ma di ogni individuo che aspetta l’occasione che lo farà svoltare verso una vita migliore. Parafrasando una battuta di Fata Madrina: Niente è impossibile se il desiderio che nutriamo dentro di noi è veramente grande”.