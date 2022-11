Il Natale incantato al Castello di Trezzo

Prezzo non disponibile

Dal 08/12/2022 al 24/12/2022

Il castello di Trezzo sull'Adda si veste a festa. In occasione del periodo natalizio nei sotterranei dello storico edificio sarà allestita la Casa di Babbo Natale. In programma a partire da giovedì 8 dicembre laboratori natalizi, una mostra dei LEGO, l'incontro con Babbo Natale nella sua casa, il presepe a grandezza naturale e la salita alla torre.

La salita sulle torre

In occasione dell'apertura natalizia è possibile effettuare anche la salita sulla torre del Castello Visconteo. "Dai 42 metri della sua sommità, come soldati Viscontei potrete ammirare in tutta la sua magia il paesaggio invernale della nostra Pianura e con condizioni meteo ottimali anche scorgere i grandi grattacieli di Milano sull'orizzonte, le leggendarie Mura di Bergamo Alta tutto l'arco Alpino innevato e la lingua serpeggiante del Fiume Adda che proprio qui vira inusualmente avvolgendo con le sue acque il promontorio Trezzese".

Salita sulla torre €3 solo per chi ha compiuto 12 anni INGRESSI: 8 dicembre dalle 14.30 alle 18.00 10 e 17 dicembre 2022 dalle 14.30 - 17.00 (ultima salita alle 16.45) 11 e 18 dicembre 2022 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00 (ultima salita alle 16.45) 1 e 6 gennaio 2023 dalle 14.30 alle 17.00(ultima salita alle 16.45)

Il presepe in giardino

Nel giardino, nelle stanze dietro alla torre sarà presente un presepe a grandezza naturale, e simpatici personaggi natalizi gonfiabili coloreranno il giardino. Offerta libera accesso al Presepe