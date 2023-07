Notte bianca (con voli gratis in mongolfiera)

Un volo (vincolato) in mongolfiera e fuochi d’artificio. Si preannuncia ricca di sorprese la notte bianca di Usmate Velate in programma per sabato 8 luglio. Un momento di festa, divertimento, cultura, commercio e gastronomia coordinato dal comune di Usmate Velate in sinergia con ConfCommercio Vimercate.

Volo in mongolfiera e fuochi d'artificio

La novità assoluta della Notte Bianca 2023 è il volo in mongolfiera: dalle 20 alle 22, presso il Centro Sportivo Comunale di via Luini, sarà possibile concedersi qualche minuto di ‘volo vincolato’. Un’esperienza davvero unica con la mongolfiera che verrà trattenuta da tre funi alzandosi di circa 15-20 metri da terra, garantendo massima sicurezza a tutte i passeggeri. Durante le salite e discese, sarà possibile ammirare il panorama sottostante a 360°.

L’iniziativa è gratuita. Il programma di giornata vedrà, come da tradizione, anche la presenza di musica dal vivo, street food, animazione, bancarelle ed esibizioni artistiche: corso Italia, via Roma, via Cavour e Piazza Pertini si animeranno sin dal pomeriggio per poi arrivare al gran finale con spettacolo pirotecnico che si terrà a mezzanotte presso il Centro sportivo comunale di via Luini, dando così la simbolica chiusura all’evento.