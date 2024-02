Una notte a lume di candela nella villa in Brianza

Prezzo non disponibile

Una suggestiva visita a lume di candela in una location unica in Brianza. “Una Notte a Lume di Candela” è il nuovo evento in programma venerdì 15 marzo, con una esperienza che combina la suggestione di visite guidate con l’incantevole lume delle candele, creando un’atmosfera indimenticabile.

"Una straordinaria esperienza vi condurrà attraverso epoche storiche affascinanti in Italia, immergendovi in atmosfere magiche delle location più esclusive del nostro territorio" annunciano gli organizzatori.

L'evento è in programma a Villa Antona Traversi, con una visita serale a lume di candela: Prezzo: 15 euro.