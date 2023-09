Cavalieri, sbandieratori e spettacolo di fuoco: Notte Medievale a Vimercate

A Vimercate torna la Notte Medievale. Sbandieratori, villaggio medievale, accampamenti, cavalieri e uno spettacolo di fuoco.

Alle ore 16.30 apertura della manifestazione con gli sbandieratori e la parata dei giullari di corte e dei saltimbanco. In piazza S. Stefano e in piazza Roma saranno allestiti l'accampamento dei Cavalieri e l'accampamento dei Nobili, mentre in piazza Castellana dalle ore 17.30 le esibizioni dei falconieri, con il Battesimo del Guanto per tutti i bambini e la possibilità di fare le fotografie con il falco in pugno. La festa si chiude alle 22.30 con lo spettacolo "Notti di fuoco". In centro i negozi resteranno aperti per tutta la serata.

La manifestazione è organizzata e proposta dal comune di Vimercate e dal distretto del commercio Vivivimercate.