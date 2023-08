La magica Notte Bianca in Brianza a tema Harry Potter

Prezzo non disponibile

Una notte magica. Nel vero senso della parola. Sabato 9 settembre ad Albiate, in Brianza, è in programma una Notte Bianca dedicata all'incantato mondo di Harry Potter organizzata dal comune e dalla consulta delle associazioni cittadine. Si comincia alle 16 con attività di animazione in piazza. Dalle 15 alle 19.30 sarà possibile inoltre effettuare visite guidate al monastero di San Fermo (su prenotazione) mentre dalle 19.30 saranno attivi i diversi street food e la serata proseguirà all'insegna della musica. E ancora negozi aperti, bancarelle, gonfiabili e una parete da arrampicata.

Per l'esperienza magica dedicata al mondo di Harry Potter dedicata ai più piccoli (5-12 anni) sono disponibili tre turni (ore 16 - 17.30 -19. "Il gioco guidato durerà circa 1 ora e mezza, i costumi sono forniti dall'organizzazione. Il costo è di 8 euro a bambino" spiegano dalla consulta. E' obbligatoria la prenotazione a questo link.