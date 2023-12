Panettone Day a Monza: degustazioni in piazza

Monza celebra il Natale e il panettone. E lo fa pensando ai bambini. In Brianza come a Milano Confcommercio ha voluto rendere omaggio al dolce del Natale con l'iniziativa del Panettone Day. Una giornata dedicata al dolce re della tavola del Natale con la distribuzione di panettoncini monoporzione ai bambini.

Il Panettone Day va in scena nelle vie dello shopping il 16 dicembre con un Babbo Natale che a Monza, a partire dalle 15.30, in piazza San Paolo e in Via Italia distribuirà ai più piccini panettoncini confezionati e ci saranno degustazioni in piazza.