Panettone e vin brulè per festeggiare a mezzanotte Natale in piazza

Panettone e vin brulé offerti dagli Alpini a Monza per festeggiare il Natale allo scoccare della mezzanotte dopo la tradizionale messa della vigilia. Un appuntamento che si conferma ma si rinnova perchè il prossimo 24 dicembre, in occasione dell’Anno Santo Gerardiano, gli Alpini del Gruppo Monza Centro, come spiegano dalla Sezione di Monza, al termine della Santa Messa di Natale, diversamente che in passato, offriranno ai fedeli vin brulè e panettone presso la Chiesa di San Gerardo al Corpo in via San Gerardo 4.

L'appuntamento è aperto a tutti.