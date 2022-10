Passeggiata per ammirare il foliage nel Parco di Monza

Torna la passeggiata organizzata da Monza Reale per ammirare lo spettacolo del Foliage nel Parco di Monza. Appuntamento domenica 6 e domenica 13 novembre, alle 10.30 e alle 14.30 (ritrovo davanti alla Porta delle Grazie Vecchie).

"E’ arrivato l’autunno e le foglie stanno già cadendo: il foliage riguarda il cambiamento del colore delle foglie degli alberi, che da verdi diventano gialle, poi arancioni, rosse e marroni. E’ un fenomeno tipico della stagione autunnale che dà vita a panorami spettacolari. Perché allora non approfittarne per stare a stretto contatto con la natura e venire alla nostra Passeggiata Foliage?" spiegano gli organizzatori.

"Rosso, giallo e tante sfumature di arancione in questo periodo trasformano il parco in una tavolozza di un pittore: potremo scattare delle bellissime fotografie. Ci farà da guida il Prof. Edoardo Bosisio, guida naturalistica ed esperto di botanica, che ci accompagnerà in un interessante percorso nel Parco di Monza. Quest’anno saranno intitolate a Matteo Barattieri, che da 5 anni ha portato avanti questo progetto con noi e la cui scomparsa ci ha addolorato profondamente. Il percorso sarà semplice e adatto a tutti, della durata di circa 1 ora e mezza, 2 ore, comprese le soste per ascoltare le spiegazioni della nostra guida, poi possiamo fermarci a fare una merenda tutti insieme se volete!".

In caso di pioggia l’evento sarà posticipato a data da definirsi. I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria a: monzareale@gmail.com. La passeggiata è a offerta libera. Consigliato un maglione di lana caldo, portate una borraccia con del the fumante e via con un bel sorriso per un pomeriggio in compagnia.