Pedalata alla ricerca delle lucciole nel parco di Monza

Un'uscita in bicicletta per osservare le lucciole nel parco di Monza. L'appuntamento, organizzato da Fiab Monza in Bici, è previsto per sabato 3 giugno.

Il ritrovo, spiegano gli organizzatori, è fissato alle ore 21.30 all'ingresso principale del Parco ( Porta Monza ). "La cicloescursione è facile e adatta a tutti. Vi chiediamo di dotare la vostra bici di luci, per raggiungerci e tornare a casa in sicurezza. Il rientro è previsto per le 23.30 circa".

Iscrizione obbligatoria, inviando una mail a fiabmonza@gmail.com. E' richiesto un contributo di 3 euro per i soci e 5 euro per i non soci. In caso di pioggia l'evento sarà rimandato. "E' gradita la presenza dei bambini!" aggiungono.