Pista di pattinaggio, trenino e mercatini: il Natale a Vimercate

Il Natale a Vimercate arriva il 2 dicembre con l’inizio degli eventi di Feste insieme, la raccolta delle iniziative e degli spettacoli organizzati sul territorio. La novità delle feste per il 2023 è la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sarà allestita in questi giorni in piazzale Marconi e che aprirà i battenti dall’8 dicembre fino al 7 gennaio anni 2024. Duecento metri quadrati disponibili per pattinare e con apertura prevista nei giorni feriali (dal lunedì a venerdì) dalle 14.30 alle 23.00; il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 24.00. Il giorno di Natale e Capodanno sarà aperta dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 23.00. Inoltre, sarà possibile l’apertura al mattino dei giorni feriali in caso di richieste da parte delle scuole per iniziative di educazione motoria. I prezzi sono i seguenti: € 10,50 (comprensivo del noleggio pattini); ridotto per i minori di anni 14: € 7,00 (comprensivo del noleggio pattini); studenti “educazione motoria”: gratuito + € 3,00 noleggio pattini.

E in città arriverà anche un trenino. Grazie alla collaborazione con i commercianti sarà il Trenino di Natale che da via Vittorio Emanuele II, 53 (davanti al MUST) trasporterà grandi e piccini per le vie del centro addobbate a festa, un percorso che si snoderà fino a Oreno, dove è prevista una fermata. Il trenino sarà attivo nei giorni di sabato 9 e domenica 10, sabato 16 e domenica 17 dicembre nei seguenti orari: 10 - 12.30 e 14.00 – 18.00.

“Quest’anno, oltre agli eventi natalizi della rassegna invernale Festa Insieme promossi delle nostre associazioni, aggiungiamo un tocco di divertimento in più con una pista di pattinaggio ed un pittoresco trenino di Natale che girerà per le vie del centro e a Oreno. Vogliamo rendere la nostra città sempre più attrattiva e regalare un piacevole Natale alle cittadine e ai cittadini, con una attenzione particolare rivolta ai più giovani. Ringrazio la Pro Loco e il comitato dei commercianti Sole per aver contribuito alla realizzazione di questo Natale vimercatese” ha detto l’assessore a Vimercate delle Opportunità, Riccardo Corti.