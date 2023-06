Silent disco e omaggio ai Pink Floyd: il weekend del Parco Tittoni

Musica e ancora musica. E divertimento. Dalla silent disco ai tributi agli Oasis e ai Pink Floyd: prende il via un nuovo weekend di appuntamenti nel parco Tittoni a Desio. Ecco il programma.

Venerdì 30 giugno

UK NIGHT – OASIS TRIBUTE

Desio diventa Manchester e si va nel Regno Unito tra guardie, gin tonic, fish & chips, birre e buona musica. Sul palco i Columbia, con un repertorio che esprime tutta la potenza del rock britannico di fine millennio firmato Oasis, riproponendo il tipico sound della band di Manchester e soprattutto l’inconfondibile stile dei fratelli Gallagher. I Columbia ripercorrono le tappe fondamentali della loro carriera, dai grandi successi simbolo di un’intera generazione agli ultimi singoli prima dello scioglimento riproposti in modo fedelmente dalla voce di Francesco Martinelli, dalla chitarra solista di Sergio Gabrielli, dalla ritmica di Federico Garavaglia e dalle melodie di tastiere del Maestro Luca Chigioni, diretti in cabina di regia dalla precisione di Luca Brambilla al basso e dallo stile di Marco Manessi alla batteria. La professionalità e l’estrema cura dei dettagli hanno portato la band ad esibirsi in alcune delle più belle città italiane ed europee, facendo dei Columbia uno dei migliori tributi agli Oasis in circolazione, con all’attivo più di duecento spettacoli dal vivo in soli sei anni di attività.

> Orari: apertura dalle 19.30 all’1, inizio concerto ore 22

Sabato 1 luglio

NASTY SILENT

Ecco il secondo NASTY SILENT. La formula ormai è nota: vale la promo del giovedì su drink e birre, ingresso libero e boschetto che vi attende per una seratina al fresco. Oppure, scarpe comode e voglia di ballare.

Cuffie bollenti vi aspettano in Tittoni.

le cuffie possono essere prenotate online (https://www.mailticket.it/ manifestazione/KC36/nasty- saturday-silent-disco-party- parco-tittoni-2023?fbclid= IwAR0k95t5pNan5ZJP_ CFpvqTn65XAAuCv0JZp- G5CbNKu4fth5FVOTt7ctzs) a 10 € + ddp, o noleggiate in cassa a 10€



> Orari: apertura dalle 11.00 alle 02.00, inizio silent disco ore 22.00

> Ingresso gratuito



Domenica 2 luglio

GLI IMPOSSIBILI – SUCCO MARCIO

Imperdibile Succo raduno 2023 a Parco Tittoni per riascoltare il punk rock dei Succo Marcio. Un tuffo nei primi anni 2000 con la band "battezzata" dai Green Day, tra le più iconiche realtà della scena indipendente italiana di quei tempi.

Dal 1994, Gli Impossibili sono una leggenda del punk melodico con canzoni che hanno segnato le generazioni. Hanno suonato con The Queers, Cj Ramon, Social Distortion e tanti altri. Energia allo stato puro, cori singalong e adrenalina a mille.

> Orari: dalle 18 alle 1, inizio concerti ore 21 (Gli impossibili) e 22 (Succo Marcio)

> Biglietto in prevendita 10€ + ddp (https://www.mailticket.it/ manifestazione/IN36/succo- marcio-e-impossibili-parco- tittoni-2023?fbclid= IwAR2LKz3t06pZ7Ejf1pooVU- tbUNA1I-TrOFl237KjPq- RlMGZ3KIUAluSsk), biglietto in cassa 10€





Martedì 4 luglio

MATERIA VIVA (docufilm)

Il docufilm Materia Viva (promosso da Erion WEEE e Libero Produzioni) affronta il tema della presenza della tecnologia nelle nostre e della sua gestione, per poi aprirsi e affrontare varie tematiche legate all’ambiente: il riciclo e la gestione delle risorse, l’economia circolare, fino ai cambiamenti climatici e alla neutralità climatica.

Indagheremo le buone e le cattive abitudini in tema ambientale degli italiani e non solo, focalizzando l’attenzione al sempre più pressante problema legato al riciclo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche chiamati tecnicamente RAEE.

La partecipazione di personaggi famosi (da Susan Sarandon ad Alessandro Del Piero) e di brillanti esperti ha l’obiettivo di informare e di sensibilizzare tutte le generazioni su questi aspetti e di riflettere insieme su cosa è possibile fare per invertire la rotta.

Il messaggio ambientalista di Materia Viva è quello di trovare al più presto un equilibrio tra la tecnologia e il nostro pianeta prima che sia troppo tardi.



L’evento sarà anche l’occasione per una challenge sulla sostenibilità con l’obiettivo di stimolare il corretto conferimento dei RAEE e delle batterie usate così da garantirne un corretto riciclo e dare alle persone un’opportunità in più per fare del bene all’ambiente. Erion WEEE ed Erion Energy, in collaborazione con il Comune di Desio e Gelsia Ambiente S.r.l., invitano la cittadinanza a portare all’evento i propri piccoli RAEE e le pile esauste e a consegnarli per ricevere, in premio, un voucher per una bevanda. In prossimità del palco, infatti, ci sarà un punto di raccolta per buttare piccole (fino a 50 cm) apparecchiature e le pile esauste.

> Orari: dalle 19.30 all’1, inizio proiezione ore 21.30

> Ingresso gratuito



Mercoledì 5 luglio

50° COMPLEANNO THE DARK SIDE OF THE MOON

The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd è uno dei dischi più famosi della storia della musica, osannato dalla critica, adorato dai fan e celebrato dalle classifiche di vendita con 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo. L'album è uscito nel 1973 ed in occasione del 50° anniversario della sua pubblicazione viene riproposto interamente dal vivo a Parco Tittoni in un concerto magico, senza interruzioni, a cura di una band composta da alcuni fra i nomi più interessanti della scena musicale italiana, ovvero:

? Alessandro Grazian (Torso Virile Colossale)

? Gianluca De Rubertis (Il Genio / Ufovalvola)

? Lino Gitto (The Winstons / Ufovalvola)

? Giovanni Pinizzotto (Casablanca)

? Enrico Gabrielli (Calibro 35)

? Lorenzo Corti (Cousteau)

? Alessandra Bordiga



> Orari: dalle 19.30 all’1, inizio concerto ore 21.30

> Biglietto in prevendita 10€ + ddp (https://www.mailticket.it/ manifestazione/IO36/50-anni- di-the-dark-side-of-the-moon- parco-tittoni-2023?fbclid= IwAR0_gxPGRd6TIaKDDxK_ sUnYJ0qvlKQFOPE8P4eUaashwjfK6S GiWqEh9iM), biglietto in cassa 10€

Giovedì 6 luglio

NASTY THURSDAY

Dall'1 giugno al 31 agosto, ogni giovedì ci si dimentica di studio e lavoro e non si pensa al giorno dopo. È il Nasty Party, che abbraccia Parco Tittoni per dare vita alla serata perfetta: Ingresso libero, musica a go go, 2 birre a 8 euro e 2 drink a 10 euro, cucine sempre aperte e qualche sorpresa nel corso della stagione.

> Orari: dalle 19.30 all’1

> Ingresso gratuito