Salumi, nervetti alla lombarda, cassoeula con polenta, cotoletta orecchia di elefante e torta paesana. In Brianza si celebra la cucina della tradizione con una sagra dedicata ai piatti brianzoli. L'appuntamento è in programma a Cesano Maderno, nell'area del velodromo in via Sant'Eurosia dove nel weekend da venerdì 6 a domenica 8 ottobre è in programma la Sagra Brianzola.

L'ingresso è libero e gratuito e ad attendere i visitatori ci saranno le tantissime specialità enogastronomiche "come quelle della nonna" - per tre giornate di gusto e divertimento tra musica dal vivo, attività per grandi con gonfiabili e "ambulanzopoli" a cura della Croce Bianca di Milano sezione di Cesano Maderno.