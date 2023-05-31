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Mercoledì, 31 Maggio 2023
Sereno con lievi velature
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Eventi

Sagra del maialetto alla sarda

Dove Centro Polifunzionale

Viale Redipuglia, 1

Seveso
Quando Dal 01/06/2023 al 04/06/2023 da domani 19:00
Prezzo Gratis
Altre informazioni
Luca

SAGRA DEL MAIALETTO ALLA SARDA

CENTRO POLIFUNZIONALE - VIA REDIPUGLIA - SEVESO

DA GIOVEDI' 1 A DOMENICA 4 GIUGNO 2023
TUTTE LE SERE dalle ore 19:00
VENERDI' E DOMENICA ANCHE A PRANZO dalle ore 12:00


SALUMI E FORMAGGI
MALLOREDDUS ALLA CAMPIDANESE
CULURGIONES BURRO E SALVIA
FREGOLA CON LE COZZE
MAIALETTO ALLA SARDA
TAGLIATA DI MANZO
GAMBERONI ALLA VERNACCIA
FRITTURA DI CALAMARI
SEADAS AL MIELE



IN CASO DI MALTEMPO, POSTI AL COPERTO


Per info e prenotazioni: Cell. 351.908.1122

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