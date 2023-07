Lazzate, in estate, si trasforma in un piccolo borgo dall'atmosfera vacanziera. Torna, per la 18esima edizione, la manifestazione Vacanze nel borgo.

Dal 28 al 30 luglio e dal 4 al 10 agosto dieci giorni all’insegna dello svago, relax e divertimento per tutte le età: spettacoli, serate danzanti, ristorante in piazza con 600 posti a sedere e gestione informatizzata, piscine gratuite per i bambini, piano bar serale, baby-dance, giochi, animazione, spiaggia, solarium e tanto altro ancora per vivere sotto casa l’autentico clima delle vacanze estive.