Sagra della patata a Lazzate

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Torna a Lazzate la sagra della patata. Appuntamento da giovedì 20 a domenica 24 settembre con la 18esima edizione della Sagra della Patata in piazza Giovanni XXIIII.

Nelle giornate di sabato e doemnica saranno presenti bancarelle e stand per il mercatino dei sapori d'autunno e intrattenimento musicale con esibizioni sotto la tensostruttura allestita in piazza. Un ristorante proporrà specialità con cucina a base di patate. La manifestazione è organizzata dal comune di Lazzate con la partecipazione dell'associazione Borgo in Festa.