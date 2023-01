Prezzo non disponibile

Polenta con funghi, polenta con zola e ancora spezzatino di cervo o taragna. E pizzoccheri. A Legnano nel weekend da venerdì 20 a domenica 22 gennaio sbarca la sagra della polenta e dei pizzoccheri.

L'appuntamento è presso la Contrada San Bernardino di Legnano in via Somalia,13. La manifestazione in una struttura coperta e riscaldata - assicurano gli organizzatori - è aperta venerdì e sabato dalle 19.00 alle 24.00 e domenica dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 24.00.