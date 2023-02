La sagra dei ravioli (all you can eat)

Ravioli al gorgonzola e noci, i tradizionali burro e salvia, al pesto di zucchine e speck oppure al ragù. A Legnano, a pochi chilometri da Monza, arriva la sagra dei ravioli con formula all you can eat. Appuntamento da venerdì 3 a domenica 5 marzo per la manifestazione organizzata da street food parade in collaborazione con l'associazione Contrada San Domenico. La sagra si terrà in via Nino Bixio 6. Il costo della formula all you can eat è di 19 euro più un euro di coperto. Venerdì e sabato l'area sarà accessibile dalle 19.00 alle 24.00, domenica: 12.00 - 15.00 e 19.00 - 24.00.