Gonfiabili, giochi di una volta in legno, bancarelle e golosità della tradizione. Torna la sagra più antica della Brianza, ad Albiate.

E' la sagra di San fermo che è in programma da sabato 5 a mercoledì 9 agosto. La manifestazione si apre sabato alle 17.30 con l'inaugurazione della mostra –“ALBIATE BRICKS” – mattoncini di LEGO a cura di FOTOGRAFIA COSTRUTTIVA R-LOC: una esposizione di opere realizzate con mattoncini, mostra fotografica a tema, laboratori gioco per bambini presso le Scuole di viale Rimembranze 4.

Lunedì 7 agosto ci sarà la tradizionale sfilata dei trattori per le vie del paese, con la benedizione: ritrovo piazza A. Grandi (piazza mercato) con arrivo in via Monfalcone-Area delle Feste. A seguire salaminata in omaggio a tutti gli agricoltori. Nel parco di villa Campello ci sarà la manifestazione zootecnica e i gonfiabili per i bambini. con un punto ristoro. Per le vie del paese grande mercato e fiera delle bancarelle.

Qui il programma completo.