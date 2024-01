Falò, pony e tortelli: torna la Sagra di Sant'Antonio

A Vimercate torna l'appuntamento con la Sagra di Sant'Antonio. Organizzato dalla Pro Loco Vimercate con il sostegno del comune di Vimercate, l’attesissimo evento si terrà sabato 13 e domenica 14 gennaio per concludersi mercoledì 17 gennaio con l'accensione del falò.

La Sagra di sant’Antonio abate, al quale è dedicato la chiesa che si trova in via Cavour, trae origine dalla tradizione popolare. Alla fine dell’inverno, i contadini invocavano sui campi, sul bestiame e sul futuro raccolto la benedizione di sant’Antonio, protettore dell’agricoltura e degli animali. A Vimercate, come in tutta l’area del Mediterraneo, nel giorno dedicato al Santo vengono accesi grandi falò. Inoltre sabato 13 e domenica 14 gennaio apertura gratuita del Must dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.