Pizzoccheri e sciatt: festa valtellinese in Brianza

Pizzoccheri e non solo. In occasione della Festa del Paese a Cavenago di Brianza nel weekend del 29-30 settembre e 1 ottobre 2023 va in scena la 32° edizione di "Valtellina in Festa". Tre giornate di gusto e divertimento dedicate alla Cucina Valtellinese - tra musica live, birre e vini selezionati, intrattenimento per i bimbi, market di prodotti tipici, luna park e molto altro - nella centrale Piazza Libertà.

Durante la giornata il pubblico potrà bere birre artigianale e selezionate, gustare buonissime specialità regionali (grazie al servizio di bar e ristorazione, con opzione da asporto e take away), acquistare prodotti nel mercato domenicale degli hobbisti oppure discutere nell’area relax con tavoli mentre i più piccoli si divertono nell’area bimbi con animazione o al Luna Park in Piazza Europa.

Si inizia venerdì alle 20.30 con Musiva - La Band di Casa Filippide in concerto e alle 21.00 con Concerto Omaggio a Franco Battiato - Fabrizio Pollio, per poi continuare Sabato con Vino Raro - Big Band Omaggio a Rino Gaetano dalle ore 21.00. Domenica dalle 10.00 con gli Artisti di Strada per le vie della città, mentre dalle 21.00 si canta con ’39 Queen Tribute - Freddie Mercury Night.

Nel menu bresaola e sciatt di grano saraceno, taglieri di salumi e pizzoccheri fumanti, salsiccette e formaggi, spezzatino e funghi, dolci e tante altre golosità per un viaggio fra i sapori antichi ed i gusti forti, ma allo stesso tempo delicati e semplici, di cibi in grado di soddisfare anche i palati più raffinati.

La manifestazione è in Piazza Libertà.