Bancarelle e fuochi d'artificio: la festa di Santo Stefano

Torna giovedì 3 agosto la Fiera di Santo Stefano a Vimercate. Una giornata ricca di appuntamenti e di condivisione che vedrà il centro storico animarsi e si chiuderà con il tradizionale spettacolo pirotecnico.

A partire dalla mattina ci sarà il mercato di Santo Stefano in piazza Unità d’Italia, alle 10 è in programma la santa Messa con incendio del pallone presso la Collegiata di S. Stefano. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 resterà aperto in via eccezionale e gratuita il MUST, il Museo del territorio.

Nelle piazze e vie del centro storico per tutto il giorno saranno presenti bancarelle, punto ristoro Alpini con trippa nostrana, anguriata, visita guidata alla Collegiata di S. Stefano, macchine agricole, animali da fattoria in Parco Trotti, attrazioni per bambini; la sera si balla in p.za Castellana...e per finire i fuochi d’artificio.