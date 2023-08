Sagra di Santa Giustina a Bellusco

Luna park e carri biblici fiorati. Torna a Bellusco la Sagra di Santa Giustina. Appuntamento a partire da sabato 26 agosto con il 53esimo palio dei carri biblici fiorati in città. In occasione della manifestazione è stato presentato un ricco programma con momenti di condivisione, appuntamenti sacri e la tradizionale sfilata che ci sarà sabato 9 settembre a partire dalle 21. Domenica 10 settembre la città si anima di street food e bancarelle e per tutti i giorni della festa sarà presente in piazza Libertà il luna park con le giostre per i più piccoli. Al termine della sfilata ci sarà lo spettacolo pirotecnico.

Ecco il dettaglio del programma.