Sagra delle salamelle a Brugherio

Torna a Brugherio la sagra delle salamelle. Nell'ultimo weekend di luglio torna, dopo due anni di pausa, “Salamelle in Sol Maggiore”, l'appuntamento che vede il protagonista il gruppo del Corpo musicale San Damiano Sant'Albino: poseranno gli strumenti musicali e si trasformeranno in cuochi, camerieri, baristi, animatori per una festa in programma da venerdì 28 a domenica 30 luglio.

Tre serate di cibo, musica e buona compagnia. La manifestazione si terrà presso l'area feste di via Aldo Moro a Brugherio.