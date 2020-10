Festa dei pizzoccheri al Centro sportivo

Festa dei sapori valtellinesi. Senago ospita la Festa dei pizzoccheri.

Dal 9 al 25 ottobre tutti i venerdì e sabati sera, e la domenica solo a pranzo le cucine del Centro sportivo di via Di Vittorio sforneranno le prelibatezze della Valtellina.

Un menù gustoso e fedele alla tradizione: pizzoccheri, sciatt, maccheroni al ragù di agnello, brasato al Barolo con polenta, salsiccia e porcini con polenta, tagliata di manzo al rosmarino, polenta e zola, polenta e porcini.

Per chi desidera sarà possibile cenare in loco nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 351.9081122