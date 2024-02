Un serata per guardare le stelle (gratuita) in piazza a Monza

Una serata per osservae il cielo e le stelle. Nell'ambito delle iniziative organizzate in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili Fiab Monza in bici ha organizzato venerdì 16 febbraio alle ore 18 un appuntament in piazza dell’Arengario a Monza per condividere un’esperienza magica.

"Insieme ad Achille Merati, del Gruppo Astrofili, a turno guarderemo la luna, Giove e le stelle con il telescopio. Cercheremo di cogliere quanta bellezza sta sopra le nostre teste e di connetterci con l’universo e l’ambiente intorno a noi. Lo scopo dell’iniziativa sarà anche sensibilizzare ai temi del risparmio energetico e dell’inquinamento luminoso, perché l’eccesso di illuminazione, non solo ci costa molto in termini di energia (e quindi di riscaldamento globale ), ma ci impedisce anche di vedere il cielo sopra di noi, l’universo di cui siamo parte" annunciano gli organizzatori.

L’evento, organizzato da Fiab MonzainBici e Legambiente, con il patrocinio del Comune di Monza, è gratuito.

Per partecipare bisogna prenotarsi, scrivendo una mail a

monza@legambiente.org