Strabassotti nel parco di Monza

Torna la Strabassotti. Il raduno di piccoli amici pelosi che da tutta Italia arriveranno a Monza per una giornata di condivisione, solidarietà e divertimento, è in porgramma per domenica 9 giugno. E si terrà come tradizione, al Parco di Monza.

E a Monza per l'evento c'è chi arriva anche dall'estero. L'amore per i cani - e in particolare per i bassotti - non ha confini e l'anno scorso alla manifestazione hanno partecipato migliaia di persone, accompagnate dai loro bassotti. Non solo brianzoli, ma anche persone che arrivavano da tutta Italia e c'è persino chi dalla Spagna aveva preso l'aereo per raggiungere Milano e poi dritto a Monza. Una camminata non competitiva al Parco, allietata da eventi e da aree di ristoro e di volontariato sempre dedicati al mondo dei bassotti.

"Curioso constatare come alcune persone sottovalutino la tempra di un bassotto - spiega l'organizzatore Sandro Nigro -. Buono, fedele, goloso, impertinente. Spesso viene annoverato tra i cani da compagnia, essendo in grado di adattarsi bene alla vita da appartamento. Ma per temperamento e indole è comunque pur sempre un cane da caccia. Ecco, non sottovalutate questo atteggiamento da: caccia! Quando il bassotto caccia la preda, la verità… non molla il colpo finché non le stende. In questa descrizione mi ritrovo a pieni voti, tanto buono a tratti affabile ma non sottovalutare la sua bontà". Una ritrovata fiducia nell'uomo quella che Sandro Nigro (presidente di Cuor di Pelo) e Rodolfo Colombo (vicepresidente) in questi anni sono riusciti a far ritrovare a centinaia di bassotti anziani, malati, abbandonati che attraverso l'associazione sono riusciti a trovare una nuova famiglia.

Come partecipare

Per partecipare a “LA STRABASSOTTI 2024” sarà sufficiente presentarsi all’interno del parco di Monza: precisamente in Viale Mirabello davanti a VILLA MIRABELLO, Domenica 9 Giugno 2024 dalle ore 08.30 del mattino, alle h 11.00 iscrivendosi presso lo stand dell’Associazione Cuor Di Pelo rescue bassotti.

Per iscriversi alla manifestazione sarà richiesta una donazione di €23.00 per ogni umano partecipante (indipendentemente da quanti bassotti accompagna) che vi darà diritto a vari omaggi offerti dai nostri sponsor, una pettorina numerata per l’umano, fino a 2 pettorine per i bassotti (dalla terza in poi è richiesta un’ulteriore donazione di 2€ per ogni pettorina aggiuntiva), e un voucher per ritirare il pranzo presso uno dei food truck affiliati presenti all’evento che consiste in:

1 Panino a scelta dal menù

1 Bottiglietta d’acqua

1 Caffè

Va specificato che le donazioni sono a sostegno dell’associazione che le utilizzerà per continuare la sua attività benefica che, è bene ricordarlo, è possibile solo grazie al sostegno, la generosità e l’aiuto di voi benefattori che ci consente di sfamare, curare, e trovare casa ai bassotti che Cuor di Pelo soccorre ogni giorno.

Come per le scorse edizioni verrà allestito un villaggio hospitality dove saranno presenti Associazioni del territorio, sponsor, varie aziende e creativi che si dedicano al mondo del pet e non solo.

La chiusura delle iscrizioni per partecipare a La Strabassotti è fissata alle ore 11.00 del mattino.

PROGRAMMA