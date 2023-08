Street food festival a Macherio. Da sabato 26 a domenica 28 agosto appuntamento con le specialità proposte dalle cucine on the road nell'area del parcheggio di via Milano. Il festival delle specialità di strada si terrà nelle giornate della festa del paese e ad arricchire la manifestazione ci sarà anche il mercatino degli hobbisti e dei saporti regionali e l'animazione per bambini.

In programma anche serate con intrattenimento musicale. Qui è possibile consultare il programma completo dell'evento.