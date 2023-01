"Best of Antonio Ornano" al teatro Manzoni di Monza

"Un racconto di vita profondamente segnato da figure evocate in scena – esperti animali, registi bipolari, life coach, muratori di Renzo Piano - ma soprattutto da una figura femminile vincente e prevaricatrice, la mia “crostatina” che altri non e? se non la mia dolce meta?. E come se non bastasse vi racconto pure della fragilita? e delle inadeguatezze di un uomo alle prese con le sue schizofrenie, comprese le mie difficolta? a rapportarmi con il razzismo e il bullismo, come comico e soprattutto come padre di un bimbo biologico biondo platino e di una bimba di colore adottata in Etiopia. E alla fine, forse per trovare l’“artefice” di queste fragilita?, si parla e si ride anche del ricordo di una madre. La mia, come avrete intuito"

Antonio Ornano

Biglietti acquistabili singolarmente o in abbonamento nell'ambito della rassegna "Cabaret e Teatro Comico"