Torna la magia della Città dei Balocchi: alberi parlanti, elfi, trampolieri e mercatini

C'era una volta Como con la Città dei Balocchi. Il centro storico illuminato a festa per Natale, i palazzi antichi con le proiezioni che li rendevano magici, a volte parlanti. Un'attrazione per tutta la Lombardia e dove ogni anno sono andati anche tanti milanesi e monzesi. Quest'anno la tradizione della mitica Città dei Balocchi, giunta alla 29° edizione si sposta da Como a Cernobbio, sempre sul lago. Le location saranno diverse ma quello che è certo è che l'atmosfera sarà magica all'ennesima potenza. Ville immerse nel verde con alberi parlanti, tampolieri, elfi e ovviamente i mercatini. Ecco tutto il programma della Città dei Balocchi che partirà il 7 dicembre fino all'8 gennaio 2023.

Il Programma della Città dei Balocchi

Città dei Baloccchi Lake Como

Dal 7 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 la città di Cernobbio diventerà il luogo dove vivere l’atmosfera di gioia e serenità di un Natale sul Lago.

Partendo dalla storia e dall’esperienza che l’hanno fatta diventare l’evento più importante del periodo natalizio, Città dei Balocchi porterà nel Borgo, in Riva, nel parco di Villa Erba, a Villa Bernasconi e nelle frazioni di Piazza S. Stefano e Rovenna qualcosa di nuovo e ancor più originale rispetto al modello copiato in tutta Italia.

L’inaugurazione del Parco di Villa Erba è prevista mercoledì 7 dicembre alle ore 17.00 con l’accensione del Magic Light Festival. Giovedì 8 dicembre, festività dell’Immacolata, si accenderanno l’albero di Natale, Villa Bernasconi e le illuminazioni del Borgo, in concomitanza con la tradizionale festa in via 5 Giornate “A spasso con Babbo Natale” organizzata dall’Associazione Amici di Cernobbio.

Tra la magia delle luci e dei suoni, il Parco di Villa Erba si trasformerà in parco delle sorprese, a ingresso gratuito, popolato da installazioni natalizie e personaggi fiabeschi dalle molteplici voci. Il pubblico troverà un gruppo di alberi parlanti e un coro di alberi canterini che prenderanno “vita” trasformandosi in voci narranti e cantanti, meraviglia e stupore assicurato per tutti! Villa Erba verrà illuminata sia verso il parco che verso il lago e un videomapping farà parlare la torre che racconterà la storia di un personaggio che qui ha vissuto e ha sognato.

In perfetta armonia con la natura sarà il Natale Pop delle performance artistiche; stanno lavorando con grande entusiasmo gli artisti che hanno confermato la loro collaborazione con Città dei Balocchi a Cernobbio, Fabrizio Musa, Andrea Greco, Massimo Malacrida, coordinati da Chiara Rostagno, curatrice di Palazzo Litta a Milano. Per questo Natale gli artisti lavorano su un duplice registro: da un lato, attraverso un tributo all’idea del POP oggi, con particolare riguardo per manifestazioni artistico-culturali che guardano al Natale attraverso iconografie che sappiano parlare e essere familiari a tutti; dall’altro, attraverso un gioco di proiezioni d’arte sulla natura e nella natura che sappiano dare un nuovo senso al concetto di natura naturata (cioè di rapporto tra l’opera dell’uomo e della natura).

Grazie alla partnership con Fondazione Minoprio che quest’anno festeggia i 60 anni della Scuola, verrà ideato un percorso didattico sui temi della sostenibilità alimentare e sulla stagionalità e sulla territorialità dei prodotti. Verranno realizzati un mondo e un tunnel illuminato con all’interno una mostra: una serie di pannelli con la rappresentazione grafica delle produzioni a livello mondiale con la storia dalle origini con le principali coltivazioni, la sostenibilità alimentare e una mostra pomologia di agrumi.

All’interno del Parco di Villa Erba troverà spazio anche il Mercatino di Natale“originale” della Città dei Balocchi, con molti espositori che hanno scelto di riconfermare la loro presenza nella nuova location di Cernobbio. Le tipiche casette in legno dallo stile nordico si armonizzeranno fra i colori e le essenze del prato e degli alberi creando una un'atmosfera accogliente e suggestiva pervasa da antiche e intramontabili tradizioni.

Città dei Balocchi è sempre stata molto attenta al tema della solidarietà e anche quest’anno alcuni spazi del Mercatino, come consuetudine da 28 edizioni, ospiteranno gratuitamente associazioni di volontariato e del terzo settore che potranno proporre ai visitatori le loro attività. Abbiamo già avuto conferma di adesioni da parte di alcune realtà importanti e altre si stanno aggiungendo.

Il Parco ospiterà alcune attrazioni come la Pista di pattinaggio sul ghiaccio che permetterà di pattinare ogni giorno vista lago, una esclusiva per Città dei Balocchi. Altre attrazioni sono in via di definizione fra cui una prima assoluta che permetterà di fare un viaggio fantastico fino a Rovaniemi.

I bambini troveranno anche i trampolieri e i giocolieri di Allincirco e gli elfi di Teatro in Centro e nei giorni della Vigilia di Natale e dell’Epifania incontreranno Babbo Natale e la Befana nel Parco e nel Borgo di Cernobbio.

Quest’anno torna il Progetto Scuola che permette agli alunni delle scuole, dall’infanzia alle medie, di sperimentare gratuitamente momenti educativi, didattici e ludici. Laboratori e attività coinvolgeranno anche Villa Bernasconi, i centri civici delle frazioni e troveranno spazio in una grande tensostruttura all’interno del Parco di Villa Erba dove ogni giorno il pubblico potrà assistere a spettacoli di vario genere destinati a famiglie e bambini.

Un'altra conferma è Natale in Divisa con le Forze dell’Ordine che saranno sia nel parco della Villa che sul lungolago pedonale in Riva in piazza Risorgimento.

Città dei Balocchi ha visto l’entusiastica adesione di Amici di Como in qualità di main sponsor insieme a tanti altri sostenitori. Collaborazioni di prestigio con il Teatro Sociale di Como; Blu Notte; lo IATH di Cernobbio; il Calcio Como e con tante altre realtà che si stanno aggiungendo.

Il Comune di Cernobbio con Città dei Balocchi partecipa al progetto di promozione turistica “Il Natale dei Laghi” che metterà in rete gli eventi natalizi delle quattro città di Varese, Lecco, Lugano e Cernobbio, che sono tutte connotate dalla presenza di laghi come elemento caratterizzante del territorio.

C’è ancora quasi un mese prima dell’inaugurazione, abbiamo ancora tante novità che si stanno concretizzando in questi giorni. Verranno svelati al prossimo incontro con la stampa insieme ai dettagli del piano della viabilità.