Un quarto di cuore: #1 la scultura. una mostra a cura di Simona Bartolena e Armando Fettolini

Dopo dodici anni nello Spazio di via Manin, l’associazione heart-pulsazioni culturali ha recentemente cambiato sede, pur restando nel medesimo stabile, raddoppiando lo spazio espositivo. Il nuovo Spazio heart è uno spazio pluridisciplinare, ancora più grande, ancora più attivo, ancora più organizzato, ancora più coinvolgente del precedente.

Come secondo evento espositivo ospitato nel nuovo Spazio heart, dopo il successo di Ravvicinati incontri (la mostra che ha messo in relazione opere d’arte antiche con lavori di artisti contemporanei), arriva la prima edizione di Un quarto di cuore, un percorso nelle espressioni artistiche che vedrà una mostra all’anno, per quattro anni. Le quattro mostre racconteranno al contempo le diverse tecniche artistiche e la storia di heart, attraverso i lavori firmati da alcuni artisti che con l’associazione hanno collaborato e collaborano.

Il primo linguaggio preso in esame è la scultura. L’esposizione offrirà occasione per indagare le molte facce dell’arte plastica, l’impiego dei materiali e le diverse interpretazioni tecniche ed espressive. Tra tradizione e sperimentazione, più di quaranta opere di artisti storici ed emergenti (selezionati tra coloro che con heart hanno collaborato negli anni) dialogheranno tra loro, aprendo percorsi e motivi di riflessione.

Nel periodo di mostra sono previsti incontri con scultori, dibattiti e momenti di approfondimento del tema, anche in chiave divulgativa e didattica.

In mostra opere di: