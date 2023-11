Caldarroste, vin brulè e la Casa di Babbo Natale: il villaggio delle feste a Usmate

Luci, suoni, storie, giochi (di una volta!) e colori: anche Usmate Velate si prepara al Natale con tante iniziative che creeranno un’atmosfera natalizia in paese e contribuiranno a rendere ancora più magico uno dei periodi più attesi dell’anno. Conto alla rovescia quasi terminato per l’accensione del grande Albero di Natale che a partire dall’8 dicembre si illuminerà sul piazzale del municipio: fili di luce led a basso impatto energetico si proietteranno lungo corso Italia e saranno il simbolico augurio del Comune a tutta la cittadinanza.

L’evento più atteso sarà però, come da tradizione, “Anteprima di Natale”, organizzato per domenica 10 dicembre (dalle 14 alle 17.30) dal Comune di Usmate Velate in Piazza Scaccabarozzi: in sinergia con Consulta Cultura, Comitato della solidarietà, Gruppo Alpini Usmate Velate e Corpo Musicale Usmate Velate, sarà un pomeriggio di festa con tante proposte per i più piccoli e qualche sfiziosa idea regalo per tutte le età. Fra le tante sorprese che si alterneranno nel corso del pomeriggio, la più attesa dai bambini sarà senza dubbio la Casetta di Babbo Natale a cui i più piccoli potranno consegnare direttamente la loro letterina con la richiesta dei doni. Ma la novità l’edizione 2023 della manifestazione sarà un villaggio ludico con oltre venti giochi tradizionali in legno per i bambini, un’occasione per riscoprire i modi e i mezzi con cui nonni e papà si divertivano qualche decennio addietro. Nel corso del pomeriggio sarà inoltre attivo il punto ristoro dove non mancheranno caldarroste, frittelle, cioccolata e vin brulé.

L’Anteprima di Natale proseguirà dal 14 al 21 dicembre quando bambine e bambini potranno imbucare la loro letterina nella cassetta postale di Babbo Natale situata all’esterno del Municipio o in Piazza Scaccabarozzi. Gli appuntamenti in programma proseguiranno domenica 17 dicembre alle ore 16 con il consueto spettacolo di Natale nell'ambito della micro-rassegna di teatro ragazzi organizzata da Magazzini culturali con il patrocinio e il sostegno del Comune. Titolo dello spettacolo "Le sette luci di Natale", necessario prenotarsi in biblioteca telefonando al numero 039/6829789 o via e-mail: biblioteca.usmatevelate@cubinrete.it.

Come da tradizione, non mancherà il concerto di Natale del Corpo musicale di Usmate Velate, previsto per il 23 dicembre, alle ore 21, presso il Palavolley.